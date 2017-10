Continuar a ler

Já o sueco Persson vai cumprir o primeiro de dois jogos de castigo e falha a receção aos cónegos, tal como os lesionados Sasso, Tandjigora, Fredy e João Diogo.



Belenenses, oitavo classificado com 13 pontos, e Moreirense, 17.º e penúltimo com seis, jogam no sábado, a partir das 18:15, no Estádio do Restelo, em Lisboa, numa partida que será dirigida pelo árbitro João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.



Lista dos 18 convocados:



Guarda-redes: Muriel e Filipe Mendes.



Defesas: André Geraldes, Nuno Tomás, Florent, Gonçalo Silva e Cleyton.



Médios: Miguel Rosa, André Sousa, Diogo Viana, Benny, Yebda, Roni, Filipe Chaby e Bouba Saré.



O treinador do Belenenses, Domingos Paciência, convocou 18 jogadores para a receção de sábado ao Moreirense, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS.Entre as opções do técnico destaca-se a inclusão de Yebda, que falhou a última jornada, diante do Tondela, devido a problemas físicos.

