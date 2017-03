Continuar a ler

Equipa em bom momento



Coletivamente, Yebda assegura que a equipa está "num bom momento" e mostra otimismo na antevisão da receção ao Chaves. "Em Arouca, mostrámos personalidade para dar a volta. O Chaves é boa equipa, mas nós também e podemos alcançá-los pontualmente, o que nos motiva. Contamos com o apoio dos adeptos e queremos dar seguimento ao bom momento que atravessamos", conclui.

Esteve praticamente inativo em 2015/16, devido a problemas com o anterior clube, mas a experiência adquirida em França, Inglaterra, Espanha, Itália e também Portugal, onde representou o Benfica entre 2008 e 2010, levou o Belenenses a apostar na sua aquisição. Falamos de Yebda, argelino de 32 anos para quem a época não começou da melhor forma, em virtude de lesão muscular, mas que já ganhou espaço na equipa, apesar de sentir que pode render mais."Estou a sentir-me bem, mas tenho de mostrar que posso ajudar a equipa e sei que posso fazer muito melhor. Apenas o treinador poderá dizer qual a minha importância, mas tento fazer o melhor trabalho possível. O início da época foi complicado, mas senti-me apoiado pela equipa técnica, companheiros e o presidente Rui Pedro Soares, esperando retribuir com boas exibições", afirma o argelino que, ainda a propósito, se mostra rejuvenescido. "Não joguei ao meu nível durante 3/4 anos e em termos futebolísticos, não me sinto com 32 anos, mas com 28. Estou contente com o trabalho realizado", refere.

Autor: João Pedro Abecasis