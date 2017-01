O Tondela anunciou, esta terça-feira, a contratação de Yordan Osorio, que assinou contrato válido até junho de 2021. O central venezuelano, de 22 anos, chega oriundo do Zamora FC, clube onde foi formado.De referir que Osorio já se treina no Tondela há alguns dias, tendo agora assinado o vínculo. O plantel auriverde já tinha sido reforçado nas últimas semanas com o defesa esquerdo Ruca, o médio Pedro Nuno e o avançado Heliardo. Entretanto saíram Mamadu Candé, Fábio Nunes e Crislan.