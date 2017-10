A aposta no avançado Yusupha Njie foi a surpresa que Jorge Simão promoveu para a receção ao FC Porto para colmatar a lesão prolongada de Iván Bulos e a impossibilidade de Rui Pedro defrontar a casa mãe. Estreia a titular deste internacional pela Gâmbia, de 23 anos, com um desempenho capaz de merecer uma linha de continuidade na deslocação a Tondela, na próxima jornada.

Yusupha Njie chegou ao Bessa no final de junho a título de empréstimo dos marroquinos do Fus Rabat e está a cumprir a sua primeira experiência no futebol europeu. Argumento suficiente para justificar os quatro meses de maturação desde que integrou o plantel axadrezado até chegar ao onze inicial.

Adaptação longa, mas adequada não só ao estatuto das alternativas à disposição para o eixo do ataque, mas pelo desempenho de equilíbrio que a equipa patenteou desde que Jorge Simão iniciou funções. Com Miguel Leal ao leme, jogou apenas os últimos 15 minutos em Portimão, na jornada inaugural, mas a ausência de recursos levou Jorge Simão a dar-lhe o mesmo tempo no Estoril e promovê-lo ao onze inicial frente aos dragões.

Autor: Pedro Malacó