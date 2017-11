Yusupha Njie é mais um azarado no Bessa, após as graves lesões que deixaram Edu Machado e Bulos fora de combate para seis meses. O internacional da Gâmbia não vai necessitar de tanto tempo para regressar, mas a estimativa mais otimista é de quatro meses de ausência, depois do lance com Ricardo Costa, em Tondela, que resultou em penálti e na saída prematura do avançado ao fim de 17 minutos em campo. O jogador confirmou ontem o pior cenário: rotura do ligamento cruzado posterior do joelho direito. A boa notícia aqui, se é que existe, é que Yusupha vai ser sujeito a um tratamento de regeneração e que não implica o recurso à cirurgia. Daí o menor tempo de paragem. Isto se tudo correr bem...