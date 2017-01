O Vilafranquense anunciou duas saídas no plantel às ordens de Filipe Coelho. Diego Zaporo e Omar Cassamá rescindem com os ribatejanos e rumam ao Pinhalnovense (Campeonato de Portugal) e At. Tojal (Pró-Nacional da AF Lisboa), respetivamente.Tanto o avançado brasileiro, 30 anos, como o médio guineense, de 21 anos, ambos chegados a Vila Franca de Xira em 2015/16, haviam sido pouco utilizados no decorrer da temporada.As saídas acontecem no dia em que a formação de Filipe Coelho registou a primeira vitória fora de casa a contar para a Série F do Campeonato de Portugal Prio, no terreno do Ginásio de Alcobaça (0-2).

Autor: Flávio Miguel Silva