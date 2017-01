Continuar a ler

Zé Turbo alinhou 292 minutos com a camisola do Tondela, repartidos entre campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga.



"Ao atleta, o Tondela deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais", lê-se ainda na nota.



O avançado é o quarto atleta a sair do plantel do Tondela, depois de Mamadu Candé, Fábio Nunes e Crislan. Zé Turbo alinhou 292 minutos com a camisola do Tondela, repartidos entre campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga."Ao atleta, o Tondela deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais", lê-se ainda na nota.O avançado é o quarto atleta a sair do plantel do Tondela, depois de Mamadu Candé, Fábio Nunes e Crislan.

O avançado José Correia, conhecido por Zé Turbo, vai ser emprestado pelo Tondela aos espanhóis do Marbella até ao final da temporada, anunciou esta quarta-feira o clube auriverde, que milita na Liga NOS.Numa nota publicada no site oficial, os beirões informam que o atleta, de 20 anos, vai ser cedido ao clube da 2.ª divisão B espanhola, depois de ter chegado a Tondela no início de agosto.