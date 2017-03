Num encontro que colocava frente a frente os dois primeiros da classificação na Zona Norte, empatados com 7 pontos, o Merelinense demonstrou novamente muita qualidade para lutar pela subida à 2ª Liga e, graças a um golo do central João Faria na sequência de um canto, lidera agora isolado a fase de subida.

A UD Oliveirense entrou desinibida, a trocar melhor a bola, frente a um Merelinense que errava demasiado passes. Passado esse período, a equipa da casa começou a mostrar o que melhor sabe: toques curtos, rápidos e muito jogo pelas alas. Joni rematou de fora da área aos 21’ e criou a primeira grande oportunidade: as luvas de Filipe e a barra negaram o golo ao médio.

Num duelo muito equilibrado, a UD Oliveirense também testou os reflexos de Rui Rego. Já depois da meia hora, Ricardo Tavares atirou forte para defesa apertada do experiente guarda-redes. A 1ª parte terminou com um aviso de Alemão, que, isolado, desperdiçou um bom lance. E foi o Merelinense a reentrar com a intenção de assumir o jogo. Os bracarenses sentiam dificuldades, mas não desistiam e foi de bola parada que chegaram ao 1-0, com João Faria a saltar bem alto junto à pequena área (67’). Edivândio e Leo estiveram perto de empatar, mas não evitaram a derrota da UD Oliveirense após 12 jogos sem perder.