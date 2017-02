O Marítimo B continua imbatível no Estádio da Imaculada Conceição – onde Ludgero de Castro nunca perdeu desde que assumiu o comando técnico, na época passada – e entrou com o pé direito na segunda fase do Campeonato de Portugal Prio. Perante um Salgueiros mais experiente, a juventude verde-rubra mostrou um futebol adulto e chegou à vitória num penálti evidente a poucos minutos do fim.

Reforçada com Adul Seidi, o goleador do CPP que trocou o Benfica e Castelo de Branco pela Madeira em janeiro, a formação da casa suportou a pressão inicial do adversário, foi-se soltando e acabaria por marcar num remate espetacular de Aldair, de fora da área, que surpreendeu Jonas. Aloísio voltou a ameaçar noutro remate forte, mas o Salgueiros soube reagir, ligou melhor o seu jogo e empatou numa boa execução de Rui Lima.

O equilíbrio foi a nota dominante após o intervalo, com muita luta a meio-campo e poucos lances de perigo junto das duas balizas. Evra podia ter desfeito o empate na melhor ocasião dos nortenhos, mas pouco depois o japonês Shoya, que acabara de entrar, ganhou espaço na área e foi derrubado por Rocha sem margem para dúvidas. O capitão Cristiano Vasconcelos, que no último jogo desperdiçara um penálti, desta vez foi mais eficaz da marca dos 11 metros.

Autor: Gonçalo Vasconcelos