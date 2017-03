Com uma exibição de muita qualidade, coroada com um golo em cada período, o Salgueiros conseguiu alcançar a terceira vitória consecutiva, ao superar o Lusitano de Vildemoinhos, por 2-0.

Atuando com as linhas muito subidas no terreno, com uma pressão constante à perda de bola e com triangulações bem desenhadas, a equipa salgueirista desde cedo encurralou o adversário no seu reduto. Perante o asfixiante pendor atacante dos donos do terreno, os visitantes só através de faltas é que conseguiam travar Tiago Silva e seus pares. Depois de várias perdidas, aos 16’ Aylton foi derrubado à entrada da área e, na sequência do livre direto, Tiago Silva abriu o ativo.

Continuar a ler

Os viseenses procuraram reagir e no minuto seguinte obrigaram o guardião Jonas a defesa apertada. Na 2ª parte, o Salgueiros surgiu mais veloz e as oportunidades de golos sucederam-se. Aos 49’, André Azevedo desperdiçou só com o guardião pela frente; aos 50’, Ricardo Rocha cabeceou à barra; aos 67’, foi a vez de Aylton enjeitar um golo quase feito; e aos 73’, após excelente jogada, o recém-entrado Ivo apontou o segundo golo dos salgueiristas. O Vildemoinhos ainda reagiu, deu um ar da sua graça e até colocou Jonas em apuros, mas sem resultados práticos, com o conjunto da casa a justificar plenamente o triunfo.

Autor: Fernando Gonçalves dos Santos