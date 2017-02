Amarante e Gafanha empataram 1-1 numa partida intensa, embora nem sempre bem jogada, em que o equilíbrio foi a nota dominante.

Os primeiros 20 minutos da partida mostraram um Gafanha atrevido, com uma linha defensiva alta e muito pressionante no meio-campo adversário. O Amarante conseguiu reagir e tornou-se uma equipa mais ofensiva. Diogo Vila esteve perto de marcar, na sequência de um pontapé de canto, mas Adilson impediu a ação. O mesmo Diogo Vila voltaria a ser protagonista, ainda antes do intervalo, ao queixar-se que sofreu um puxão de Freitas dentro da área.

No reatamento da partida, as equipas voltaram a equilibrar-se, mas o Gafanha conseguiu chegar à vantagem. Adilson (65’) inaugurou o marcador, de cabeça, após livre no flanco esquerdo. O Amarante correu atrás do prejuízo, apesar de algum discernimento após o golo sofrido, e Rafa Costa, com a baliza à disposição, por pouco não chega ao empate.

O jogo, no entanto, não iria terminar com este resultado. Num lance polémico, Badará (89’) rematou para o fundo das redes adversárias, com os forasteiros a queixarem-se que o jogador cometeu infração, ao controlar a bola com a mão. Pouco depois, Sérgio Piscarreta apitou para o final do encontro.