Uma primeira parte de luxo e uma etapa complementar de sacrifício garantiram ao Praiense uma vitória difícil sobre o Torreense e a subida ao 1º lugar.

Os esquemas das duas equipas revelaram a ambição de cada uma. O Praiense com três homens na frente, a apostar nas transições rápidas, um meio-campo e uma defesa sólida, teve mais iniciativa na 1ª parte. Do outro lado, o líder Torreense conservador, com a linha média muito povoada e só um homem na frente.

Fruto desta disposição, os açorianos instalaram-se no meio-campo contrário e as oportunidades sucederam-se, quase sempre com Filipe Andrade como protagonista. Foi ele que, pouco antes do intervalo, ganhou em velocidade, entrou na área e bateu Cléber. Na 1ª parte, o Torreense nem de bola parada conseguiu ameaçar. No segundo tempo, a equipa de Torres Vedras avançou e o jogo foi mais dinâmico. Aos 51’, Fábio Santos, de cabeça, acertou na trave da equipa da casa e, pouco depois, Zílio só não marcou porque Tiago Maia fez a defesa da tarde. Os açorianos responderam de seguida, primeiro por Fonseca e depois por Filipe Andrade, ambos em boa posição, mas sem sucesso. Nos minutos finais, grande pressão do Torreense, que acabou com três homens na frente. O Praiense soube defender a vantagem e segurar os 3 pontos que lhe permitiram ultrapassar o adversário na tabela.

Autores: Nuno Neves