O Farense mostrou em Fátima que é um forte candidatos à subida, ao vencer por 2-0, tendo resolvido o jogo nos primeiros 25 minutos. Os algarvios entraram muito fortes no jogo, com grande dinamismo no meio-campo e no ataque e, perante a passividade da equipa da casa, Neca aproveitou uma defesa incompleta de Vimercati para colocar a sua equipa na frente (11’).

O conjunto de Faro continuou a pressionar e ampliou a vantagem num lance muito consentido, em que teve vários jogadores em posição de finalização: foi Tavinho quem acabou por marcar (23’). O Fátima só ‘entrou’ no jogo à meia hora, com José Miguel a ‘rasgar’ a defensiva contrária em duas situações. Estes lances, apesar de inofensivos, colocaram a equipa em jogo e, ainda antes do intervalo, Ulisses esteve perto do golo ao ‘pentear’ um bom cruzamento de Bruno Simão.

Na segunda parte, a formação anfitriã tentou reagir, com o Farense a gerir a vantagem, sobretudo após a expulsão de Neca (54’). Bruno Álvares lançou Dzhamal e Coça, colocando a equipa a jogar em 4x2x4, mas foi incapaz de criar perigo, à exceção de um remate de Thiaw e de um cabeceamento de Mauro nos descontos. Pelo meio, Tavinho esteve perto de bisar mas Vimercati assinou a defesa da tarde. O Farense segurou a vantagem e impôs ao Fátima a primeira derrota no seu estádio esta época, subindo à vice-liderança.

Autores: Nuno Miguel Oliveira