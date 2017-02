O Farense estreou-se com uma vitória na fase de subida, num jogo decidido nos segundos finais, por Neca, na cobrança de um livre direto. Duro golpe para o Louletano, que esbanjou várias ocasiões claras de golo, incluindo um penálti - Fabrício (17’) atirou ao lado.

A equipa de Loulé foi melhor na metade inicial: defendeu com eficácia (só por duas vezes João Azul passou por sobressaltos) e mostrou argúcia na frente. Além do penálti e do golo (nascido de um passe despropositado de Jorge Ribeiro para trás), a equipa de Ivo Soares dispôs ainda de uma grande oportunidade quando Youssouf (45’) surgiu isolado e Caleb fez magnífica defesa, com Rui Beja a sacudir, sobre a linha, a recarga de Orlando.

Continuar a ler

O Farense empatou logo após o reatamento, com André Vieira a aproveitar um ressalto na área, e assumiu o domínio do jogo, perante um Louletano que explorava o contra-ataque e esteve à beira do 1-2: Bandarra (63’) percorreu mais de meio campo e viu Caleb (que se despediu, pois vai voltar aos Estados Unidos) negar-lhe as intenções, de forma corajosa. A pressão do Farense intensificou-se e Tavinho, num belo remate cruzado ao lado, e Gonçalo Gregório, obrigando João Azul a valorosa intervenção, ameaçaram. O empate ajustava-se ao que se passara em campo quando Neca, mesmo em cima do apito final, teve um momento de inspiração e decidiu o dérbi algarvio.

Autor: Armando Alves