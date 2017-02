Um erro monumental do estreante Márcio Paiva, que dominou mal a bola com os pés e ofereceu um golo fácil a Pedro Bonifácio, decidiu o duelo entre Farense e Torreense, marcado por várias incidências disciplinares, com os algarvios a não esconderem o seu descontentamento no final.

Os primeiros sinais de perigo pertenceram ao Farense, em lances de bola parada protagonizados por Neca e Jorge Ribeiro, mas foi a equipa de Torres Vedras a colocar-se em vantagem, num lance pouco habitual.

Continuar a ler

Os da casa reagiram e Neca levou a bola a embater num poste, na cobrança de um livre, e mais tarde viu o guarda-redes Cléber desviar a bola de novo para um poste, em mais um lance de bola parada. Pelo meio (30’) o Torreense esteve perto do 0-2, ao desperdiçar um penálti: Neca derrubou Diego Zílio na área do Farense e Luís Pinto atirou por alto. A 2ª parte ficou condicionada pela inferioridade numérica do Farense, que perdeu duas unidades num curto espaço de tempo e foi incapaz de criar perigo, perante um Torreense que exerceu claro domínio mas não mostrou clareza na zona de finalização. Um livre de Burguette, sustido por Márcio Paiva, e um lance em que Léo, isolado, se atrapalhou, poderiam ter dado outra expressão ao resultado. O jogo não acabaria sem nova expulsão, num festival de cartões protagonizado pelo madeirense André Moreira, com um critério disciplinar de todo incompreensível.

Autor: José Manuel Martins