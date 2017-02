Continuar a ler

Carli Lloyd começa a treinar-se com as novas companheiras de equipa em março e já deve jogar nos quartos-de-final da Champions feminina.



Recorde-se que há pouco tempo uma outra internacional norte-americana, Alex Morgan, reforçou o Lyon, um dos participantes da principal prova para clubes da UEFA.

A médio norte-americana Carli Lloyd, eleita melhor jogadora do Mundo pela FIFA nos dois últimos anos, assinou pelo Manchester City. A informação foi divulgada pelo clube inglês no seu site oficial.Em declarações à City TV, a jogadora mostrou-se "muito entusiasmada" com a mudança para a Europa. "É uma oportunidade única e eu não poderia estar mais orgulhosa por fazer parte do clube aqui em Manchester. Estou ansiosa pelo pontapé de saída", revelou.

Autor: Cláudia Marques