Desta forma, a seleção portuguesa vai estrear-se frente à Irlanda do Norte, na quarta-feira, no Estádio do Fontelo, em Viseu, às 16 horas, duas horas depois de Noruega e Chipre se defrontarem, em Mangualde.As segunda e terceira jornadas permanecem marcadas para sexta-feira, com os embates entre Portugal e Chipre, em Mangualde, e Noruega e Irlanda do Norte, em Nelas, ambos às 16 horas, e para segunda-feira, com o Portugal-Noruega, em Viseu, e o Chipre-Irlanda do Norte, em Nelas, ambos às 15 horas.Qualificam-se para a Ronda de Elite do Europeu, cuja fase final vai ser disputada na Suíça, os dois primeiros de cada um dos 12 grupos, assim como os quatro melhores terceiros classificados (contando apenas os resultados com o primeiro e segundo classificados).As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 37 mortos, nos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco, assim como dezenas de feridos.O primeiro-ministro, António Costa, assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios, e o Governo decretou três dias de luto nacional.Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois da ocorrida no verão, em Pedrógão Grande, onde um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.