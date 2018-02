Continuar a ler

"Sempre joguei futebol, desde pequena. Mudei para o andebol, mas o meu amor sempre foi o futebol. A minha mudança para o País de Gales foi devido à separação dos meus pais. Fui viver com a minha mãe. Pedi-lhe para voltar a jogar futebol, ela encontrou uma equipa, fui ao primeiro treino e por lá fiquei uma época. Acho que foi fundamental começar na liga inglesa, que é muito boa, tanto como a liga portuguesa, mas agora estou focada em voltar ao meu país, aprender, evoluir e ajudar o Benfica em tudo", afirmou Jassie.



Jassie é internacional pela seleção nacional A, tendo realizado o jogo de estreia com a camisola das quinas em setembro de 2017.



"Adorei a experiência de ter ido à Seleção. Representar o Benfica é algo de que me orgulho muito. A única palavra que se aplica ao Benfica é ganhar e é para isso que vou trabalhar, tal como o resto da equipa. Tenho de trabalhar e dar o máximo para ganhar títulos e espero que na próxima temporada os adeptos venham apoiar-nos, porque é fundamental um apoio extra", reforçou.

Josiane Catarina Vasconcelos Costa é a quarta e mais recente contratação da equipa de futebol feminino do Benfica, que já tinha assegurado os serviços das brasileiras Dani Neuhaus, Daiane Rodrigues e da portuguesa Carlota Cristo. A jogadora portuguesa de 23 anos, conhecida como Jassie, integrará a equipa dos encarnados que irá disputar o Campeonato Nacional de Promoção em 2018/19, a época de estreia do clube nesta modalidade."Sinto-me orgulhosa, sinto-me honrada por poder vestir o Manto Sagrado e espero que tudo corra bem. Sou uma jogadora que gosta de ter a bola no pé. Gosto muito de fintar jogadoras, gosto muito de criar jogadas, assistir as minhas colegas de equipa e ganhar jogos, ganhar títulos", assinalou a jogadora à BTV.