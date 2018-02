Mais um jogo, mais uma vitória. O Sporting goleou o Boavista (6-0), num triunfo que leva as leoas para os 100 golos em todas as provas esta época. Um número ainda mais impressionante, se considerarmos que aconteceu ao cabo de... 22 jogos.

Desta feita, ainda alguns adeptos se estavam a sentar na bancada do Estádio Aurélio Pereira e as campeãs já estavam a marcar. A júnior Bárbara Marques, que foi sempre muito solicitada pelas companheiras, aproveitou uma jogada de Ana Leite e abriu o ativo.

Continuar a ler

O Boavista não conseguia sair da pressão das campeãs e Tatiana Pinto tirou duas adversárias do caminho, antes de fazer o segundo de pé esquerdo (19’). Foi só uma questão de tempo até Tatiana Pinto bater um livre para a cabeça de Carole Costa, que desviou da guarda-redes Catarina Pontes e fez o terceiro. As axadrezadas pouco conseguiam fazer, mas Flávia Marinho obrigou Inês Pereira a defesa apertada num livre direto. Ainda assim, Diana Silva assistiu Fátima Pinto para o quarto antes do intervalo.

Apesar de o Boavista tentar tapar os caminhos da sua baliza, o Sporting dominava e a intensidade caiu na 2ª parte. Wojcik assistiu Carolina Venegas para o quinto e a costa-riquenha viria mesmo a bisar três minutos depois, fechando a goleada.