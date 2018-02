Duas equipas de qualidade proporcionaram um jogo agradável e uma boa promoção da modalidade, mas foi o Sporting quem seguiu para os quartos-de-final da Taça de Portugal, eliminando o Valadares (4-1). No entanto, só na segunda parte é que o detentor do troféu exibiu devidamente as suas credenciais.

O golo inaugural de Fátima Pinto (5’), após uma assistência de Diana Silva, curiosamente pareceu dar mais alento à equipa forasteira. Sob a batuta da irrequieta Evy Pereira, que deu muito que fazer à defesa do Sporting, o Valadares chegou mesmo à igualdade por intermédio de Cristina Ferreira, numa jogada de insistência com as leoas a verem jogar. O Valadares estava por cima do jogo e esteve perto de se colocar em vantagem, quando Evy Pereira obrigou Inês Pereira a uma defesa apertada.

