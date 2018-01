A equipa de futebol feminino do Sporting pretende voltar a conquistar a Taça de Portugal esta temporada. Na época passada venceu, por 2-1, o Sp. Braga no Jamor. No entanto, nos ‘oitavos’ da prova tem de ultrapassar o FC Parada (Campeonato de Promoção), hoje, às 15 horas. O treinador leonino, Nuno Cristóvão, não espera facilidades mas pretende passar a eliminatória. "Quem está num clube com a dimensão do Sporting tem de pensar assim. Se conseguirmos esses objetivos é porque fomos os melhores. Se não, é porque houve quem fosse melhor do que nós. Somos os detentores do título, queremos regressar ao Jamor e voltar a vencer", afirmou em declarações ao site oficial do clube.

Os restantes jogos dos oitavos-de-final também se realizam todos hoje, com exceção para o Ovarense-Pontinha, que se disputou a 7 de janeiro, com a vitória (4-3) para as da casa.