Tozé Marreco é reforço do Famalicão até ao final da temporada por empréstimo da Académica. Na primeira metade da época, o avançado marcou seis golos num total de 28 jogos oficiais."É um clube com uma mentalidade com que me identifico", afirmou o avançado à chegada à nova equipa.

Autores: André Gonçalves e João G. Oliveira