O Arouca ainda reduziu a abrir a segunda parte, por Nuno Valente, mas até ao final do jogo os estudantes aumentaram a vantagem com um 'bis' de Djoussé.A briosa iniciou o jogo praticamente a ganhar, com o autogolo do defesa central Deyvison que, ao tentar intercetar um cruzamento de Marinho na direita, enganou o guarda-redes Bracali.A Académica jogava descontraída e aos 15 minutos desenhou uma excelente jogada que começou em Marinho e terminou com o remate de Balogun, que saiu praticamente à figura do guarda-redes adversário.O Arouca quase que empatava aos 17', num remate de Barnes, após cruzamento de Bukia, mas Ricardo Ribeiro desviou com a ponta dos dedos para canto.A Académica chegou aos 2-0 aos 27', num tiro de fora de área de Dias, que levou a bola a entrar no canto superior direito da baliza de Rafael Bracali.O segundo tempo começou com novo golo do Arouca, aos 46', apontado por Nuno Valente, lançado no jogo no mesmo minuto e que surgiu isolado e, à saída do guarda-redes Ricardo Ribeiro, atirou rasteiro junto ao poste direito do seu ataque.A equipa de Miguel Leal era mais agressiva e pressionante e, aos 49', Vítor Costa obrigou o guarda-redes da 'briosa' a aplicar-se para evitar o empate.Aos 75 minutos, Deyvison quase que se redimia do autogolo, mas o remate em rotação dentro da área da Académica saiu para fora, após a cobrança de um livre indireto.O avançado Djoussé, que entrou aos 70', dilatou a vantagem da briosa aos 77', num cabeceamento entre os defesas centrais contrários, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Nélson Pedroso.Já no último dos três minutos de compensação dados pelo árbitro, o mesmo jogador bisou, a passe de Balogun.2-0., Deyvison, 02 minutos (p.b.)., Chiquinho, 27., Nuno Valente, 46., Djoussé, 77., Djoussé, 90+3.Ricardo Ribeiro, Mike, João Real, Zé Castro, Nélson Pedroso, Ricardo Dias, Chiquinho (Zé Tiago, 83'), Ki (Guima, 63'), Balogun, Diogo Ribeiro (Djoussé, 70') e Marinho.Guilherme, Zé Tiago, Guima, Harramiz, Djoussé, Yuri e Tozé Marreco).Ivo Vieira.Rafael Bracali, João Amorim, Hugo Basto (Cícero, 81'), Deyvison, Vítor Costa, André Santos (Nuno Valente, 46'), Nuno Coelho, Bruno Alves, Barnes, Areias e Bukia (Bertaccini, 65').Igor Rocha, Nuno Valente, Cícero, Palocevic, Jefre Vargas, Bertaccini e Ericson).Miguel Leal.Vítor Ferreira (AF Braga).Cartão amarelo para Marinho (61'), Areias (72') e Zé Tiago (88').Cerca de 2.000 espetadores.