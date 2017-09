Continuar a ler

A jogar em casa, a briosa não conseguir dar continuidade aos bons resultados alcançados nos últimos jogos, apesar de lhe terem pertencido as melhores oportunidades e caiu para o 13.º posto, com 10 pontos, contra 12 do Benfica B, que saiu a 10.º.A Académica entrou muito dominadora e, aos sete minutos, Chiquinho poderia ter inaugurado o marcador. O jogador recebeu a bola dentro de área e, só com o guarda-redes pela frente, falhou o remate e acabou por fazer um passe a Zlobin.Os encarnados apenas se libertaram do domínio dos estudantes a partir dos 10 minutos, mas, no último quarto de hora da primeira parte, os anfitriões voltaram a assumir as rédeas.A melhor oportunidade do primeiro tempo pertenceu a Tozé Marreco, aos 21'. O avançado recebeu um passe de Balogun na área adversária, antecipando-se ao guarda-redes, mas, depois, já de ângulo difícil, atirou ao poste.Na segunda parte, a Académica volta a entrar melhor e, aos 49', Tozé Marreco roubou a bola a um defesa contrário na área adversária e passou para Ki, que lateralizou para Balogun rematar contra o corpo de Lystcov.O Benfica B abriu o ativo aos 58 minutos, num desvio na área de Zé Gomes, lançado no jogo já no segundo tempo, após um bom trabalho de Alan Júnior na esquerda do seu ataque.O segundo tento da equipa de Hélder Cristóvão surgiu aos 81', num lance de contra-ataque em que Heriberto aguentou a carga de dois jogadores e, à saída do guarda-redes Ricardo Ribeiro, atirou rasteiro para o poste mais distante.A Académica não baixou os braços e, seis minutos depois, beneficiou de uma grande penalidade, a castigar um derrube de Guima, que Nélson Pedroso concretizou em golo.Até ao final, a equipa de Coimbra ainda tentou chegar à igualdade, mas a 'avalanche' no ataque não surtiu efeito.0-0., Zé Gomes, 58 minutos., Heriberto, 81., Nélson Pedroso, 87 (grande penalidade).Ricardo Ribeiro, João Simões, João Real, Yuri, Nélson Pedroso, Ricardo Dias, Chiquinho (Marinho, 73'), Ki (Guima, 56'), Harramiz, Balogun e Tozé Marreco (Djoussé, 61').Guilherme, Empis, Marinho, Zé Tiago, Guima, Djoussé e Brendon).Ivo Vieira.Zlobin, Alex Pinto, Ferro, Lystcov, Pedro Amaral, Keaton Parks, Heriberto (Jota, 84'), Gedson Fernandes, Florentino Luís, Alan Júnior (Mendes, 70') e João Félix (Zé Gomes, 46').Fábio Dias, Matheus Leal, Zé Gomes, Jota, Nuno Santos, Mendes e Baldé).Hélder Cristóvão.Bruno Rebocho (Évora).Cartão amarelo Heriberto (66'), Ricardo Dias (75'), Gedson (78'), Zlobin (87') e Lystcov (87').Cerca de 2.500 espetadores.