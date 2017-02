Continuar a ler

Os estudantes ainda empataram momentaneamente sobre o minuto no 90, mas o golo de Leandro Silva não foi suficiente para evitar a segunda derrota seguida da Académica, que ficou em risco de perder a terceira posição para o Varzim e o Benfica B, cujos jogos estão marcados para domingo.



Os golos surgiram na segunda parte depois de 45 minutos sem grandes ocasiões, embora as duas equipas se tenham esforçado por tornar a partida movimentada.



No primeiro tempo, os destaques vão para o remate de Traquina, aos 16 minutos, que o guarda-redes do Cova da Piedade defendeu com dificuldade, e para o cruzamento de Marinho, aos 22 minutos, em que Diogo Ribeiro se deixou antecipar de cabeça, quando estava em posição de fazer golo.



Na segunda parte, a Briosa entrou mais rápida e com vontade de inaugurar o marcador, mas foi o Cova da Piedade a abrir o ativo por Robson, aos 57 minutos, numa remate sem hipótese para o guarda-redes Ricardo Ribeiro, com a bola ainda a bater na trave, culminado uma jogada de ataque apoiado.



A Académica intensificou a pressão juntou da área, mas não conseguia materializar o domínio em golos. Ernest, entrado na partida aos 60 minutos, ainda obrigou o guarda-redes contrário a defesa apertada aos 76 minutos, e Diogo Ribeiro também ameaçou de cabeça aos 83, mas a bola saiu a rasar o travessão.



O golo da igualdade surgiu em cima do minuto 90, num livre direto superiormente apontado por Leandro Silva, mas foi 'sol de pouca dura'.



Três minutos depois, Nuno Santos carregou Adilson na área e o árbitro Bruno Vieira assinalou grande penalidade, que Robson se encarregou de converter.



A Académica, que sofreu a terceira derrota da época em casa, ainda beneficiou de um livre direto, mas Leandro Silva não consegui imitar o pontapé que tinha dado a igualdade e atirou por cima.



Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.



Académica - Cova da Piedade, 1-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Robson, 57 minutos.



1-1, Leandro Silva, 90.



1-2, Robson, 90+3 (grande penalidade).



Equipas:



Académica: Ricardo Ribeiro, João Simões, João Real, Diogo Coelho (Leandro Silva, 72), Nuno Santos, Kaká, Makonda, Traquina (Leandro Cardoso, 72), Marinho, Ki (Ernest, 60) e Diogo Ribeiro.



(Suplentes: José Costa, Tom Tavares, Leandro Silva, Leandro Cardoso, Ernest, Alfaiate e Nuno Piloto).



Treinador: Costinha.



Cova da Piedade: Pedro Alves, Chico Gomes, Miguel Ângelo, Bruno Bernardo, Evaldo, Soares, Irobiso (Ballack, 78, Danielson, 87), Luís Silva, Dieguinho (Adilson, 82), Robson e Rui Varela.



(Suplentes: Guilherme, Yi, Danielson, Filipe Godinho, Adilson, Ballack e Siaka Bamba).



Treinador: João Barbosa.



Árbitro: Bruno Vieira (Associação de Futebol de Beja).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Bernardo (35), Irobiso (53), Makonda (70), Dieguinho (80).



O Cova da Piedade foi dominado este sábado pela Académica, mas saiu de Coimbra com um inesperado triunfo, por 2-1, fazendo valer a sua eficácia no jogo que abriu a 29.ª jornada da 2.ª Liga.Robson, que tinha inaugurado o marcador aos 57 minutos, bisou em período de compensação (90+3'), de penálti, impondo uma rara derrota 'caseira' à Académica, que não perdia no seu terreno desde setembro e acumulava desde então nove vitórias e um empate no Cidade de Coimbra.

Autor: Lusa