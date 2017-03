Continuar a ler

Apesar do maior domínio em todo o jogo, os estudantes não conseguiram criar flagrantes oportunidades de golo e, no final, poderiam mesmo ter sido surpreendidos num contra-ataque do Fafe, que apareceu em superioridade numérica na área.O jogo começou praticamente com a expulsão de Carvalho, aos 6 minutos, que, em cima da linha da grande área, impediu a progressão de Traquina que seguia isolado. Na cobrança do livre direto, Leandro Silva não conseguiu melhor do que um pontapé de canto.Apesar da superioridade numérica e dos constantes ataques, a Académica sentiu muitas dificuldades para penetrar no último reduto da equipa minhota, que não se remeteu à defesa e espreitou sempre o contra-ataque.A melhor oportunidade para os 'estudantes' marcarem aconteceu aos 12 minutos, numa jogada que começou em Makonda e continuou em Traquina, que cruzou rasteiro para a área, onde Rui Miguel rematou em rotação para a defesa do guarda-redes Ricardo Fernandes.Na segunda parte, a Académica intensificou o domínio, sobretudo a partir dos 75 minutos, mas as melhores oportunidades de golo pertenceram ao Fafe. A primeira, por Samu, aos 50 minutos, que apareceu na área a rematar ao lado do poste direito. A segunda, já no período de descontos, num rápido contra-ataque, no qual ficaram três jogadores da equipa minhota para dois da Académica, com Landinho e depois Samu a não conseguirem dar o melhor seguimento à bola.Jogo no Estádio Cidade de CoimbraÁrbitro: Carlos Macedo (Braga)Ricardo Ribeiro, João Simões (Ernest, 72'), João Real, Yuri, Makonda, Nuno Piloto, Kaká (Tom Tavares, 78'), Leandro Silva (Diogo Ribeiro, 62'), Traquina, Marinho e Rui MiguelSuplentes não utilizados: José Costa, Diogo Coelho, Nuno Santos e AlfaiateTreinador: CostinhaRicardo Fernandes, Marco André, Carvalho, Dmytro Lytvyn, Reinildo, André, Samu, Edmund Hottor (Landinho, 69'), De Carvalho, Digas (Xavi, 15') e Allan Júnior (Sarkic, 80')Suplentes não utilizados: Marçal, Silvestre, Pedro Pereira e AzemovicTreinador: TonauAção disciplinar: Cartão amarelo para André (37'), Alan Júnior (45'), Edmund Hottor (69'), Ricardo Fernandes (84') e De Carvalho (89'). Cartão vermelho para Carvalho (6')Assistência: cerca de 2.500 espectadores