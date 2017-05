Continuar a ler

Apesar do intenso calor, que levou o árbitro a conceder duas pausas para os jogadores beberem água, as duas equipas proporcionaram um jogo agradável, com boas jogadas e ambas a procurarem os três pontos.O FC Porto ameaçou primeiro, por Tony Djim, aos 16 minutos, que proporcionou uma excelente defesa ao guarda-redes José Costa, mas foi a Académica a marcar primeiro, aos 30 minutos, por Kaká, que aproveitou uma bola mal agarrada pelo guarda-redes Gudiño para inaugurar o marcador.A vantagem da formação de Coimbra durou pouco tempo, pois, quatro minutos volvidos, Rui Moreira restabeleceu a igualdade, na cobrança de um livre direto descaído para a direita, a poucos metros da linha de grande área.Logo a abrir a segunda parte, aos 49 minutos, Rui Miguel teve nos pés o segundo golo da Académica, mas o remate saiu por cima, depois de uma boa jogada de Marinho, que cruzou atrasado para Nuno Piloto servir o avançado da Briosa.Aos 78 minutos, Galeno, a nova estrela portista, acabado de entrar, quase marcava, mas o guarda-redes José Costa fechou o caminho para a baliza.Já próximo do final, os estudantes construíram a melhor jogada do encontro, com Traquina a cruzar para a área, onde Rui Miguel amorteceu de peito para o remate de Nuno Piloto, que Raúl Gudiño defendeu com as pernas para a frente. Na ressaca, Makonda atirou de cabeça ao poste.: 1-1.1-0, Kaká, 30'1-1, Rui Moreira, 34'2-1, Diogo Ribeiro, 85': José Costa, Pedro Correia, Diogo Coelho, Yuri, Makonda, Nuno Piloto, Kaká (Ki, 63), Traquina, Jimmy, Marinho (Ernest, 77) e Rui Miguel (Diogo Ribeiro, 84).: Ricardo Ribeiro, Tom Tavares, João Real, Nuno Santos, Ernest, Ki e Diogo Ribeiro).: Costinha.: Raúl Gudiño, Musa, Verdasca, Rui Moreira, Inácio Santos, Rui Pires, Ruben Macedo (Galeno, 76), Tomás (Fede Varela, 63), Graça, João Cardoso e Tony Djim (André Pereira, 69).: Ricardo, Ismael, Francisco, Fernando, Fede Varela, Galeno e André Pereira).: António Folha.: Vítor Ferreira (AF Braga).: Cartão amarelo para Verdasca (23) e Diogo Ribeiro (86).: 2.014 espetadores.