Continuar a ler

O Nacional tentou responder à desvantagem, mas foi a Académica quem controlou os primeiros 45 minutos e esteve mais perto de dilatar a vantagem.Aos 11 minutos, Marinho cruza para a área e Djoussé tenta o remata à meia volta, quando estava em excelente posição para alvejar a baliza contrária, mas bateu mal na bola, que foi parar às mãos do guarda-redes Daniel.Oito minutos depois, Marinho desmarcou Djoussé, que, isolado, atirou contra o corpo do guardião do Nacional.A jogarem simples, os estudantes desenhavam boas jogas de ataque e, aos 34 minutos, Balogun atirou contra o corpo de um defesa contrário, após um passe atrasado de Chiquinho.Aos 37 minutos, houve grande confusão na área do Nacional, mas ninguém da Académica conseguiu a emenda para o fundo da baliza, e um minuto depois Balogun cruzou para a área e foi por uma nesga que Djoussé não desviou para golo.No segundo tempo, houve maior equilíbrio entre as duas equipas, mas foi a Académica a ser novamente mais perigosa.Aos 68 minutos, Diogo Ribeiro fugiu pela direita do seu ataque e rematou às malhas laterais.A equipa insular assustou aos 79 minutos, após um passe de Yuri no setor mais recuado que permitiu a Ricardo Gomes rematar à baliza, com Ricardo Ribeiro a desviar para canto.Na sequência do pontapé de canto, o guarda-redes da Académica voltou a evitar o golo com uma palmada a desviar a bola para lá da linha final.Na parte final, a briosa dispôs de várias oportunidades para dilatar o marcador. Primeiro por Marinho, aos 81 minutos, que sozinho dentro de área cabeceou por cima, e depois por Diogo Ribeiro, aos 85, que na pequena área falhou a emenda, após cruzamento da direita.Aos 87 minutos, o Nacional tentou chegar à igualdade, num remate de Ricardo Gomes defendido por Ricardo Ribeiro.Já em tempo de compensação, Harramiz cruza para a área e Chiquinho, bem posicionado, falhou a emenda para a baliza.Académica - Nacional, 1-0.1-0.1-0, Djoussé, 1 minuto.Ricardo Ribeiro, Mike, João Real, Yuri, Nélson Pedroso, Ricardo Dias, Chiquinho, Guima (Ki, 66), Balogun, Marinho (Harramiz, 82) e Djoussé (Diogo Ribeiro, 53).: Guilherme, Empis, Ki, Zé Tiago, Harramiz, Brendon e Diogo Ribeiro).Ivo Vieira.Daniel, Nuno Campos, Diogo, Felipe, Mauro, Diego Barcelos (Vítor Gonçalves, 59), Kaká, Christian, Camacho (Vanilson, 80), Ricardo e Rochez (Murilo, 58).: Framelin, Diego Silva, Geraldo, Murilo, Vanilson, Elizio e Vítor Gonçalves).Costinha.Manuel Oliveira (AF Porto).Cartão amarelo para Diogo (48), Felipe (57), Christian (66 e 84). Cartão vermelho para Christian por acumulação de amarelos (84).Cerca de 2.500 espetadores.