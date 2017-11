Continuar a ler

Numa primeira parte com poucas ocasiões de golo flagrante, a melhor oportunidade pertenceu à Académica, aos 38 minutos, num cabeceamento de João Real à trave, no seguimento da cobrança de um livre indireto.Na estreia do técnico Ricardo Soares, que substituiu no início da semana Ivo Vieira, que se transferiu para o Estoril, a briosa procurou tomar as rédeas do jogo e, aos cinco minutos, Chiquinho obrigou o guarda-redes do Nacional a defender para canto uma bola rematada num livre direito junto à linha de grande área.A equipa insular respondeu com perigo aos 20 minutos por intermédio de Murilo, que fugiu pela esquerda do seu ataque e rematou cruzado para defesa de Ricardo Ribeiro.Os estudantes, que apresentaram o mesmo onze inicial que venceu o Nacional na 2.ª Liga, no dia 5 de novembro, estiveram sempre mais perigosos, embora a equipa insular nunca tenha deixado de procurar a baliza contrária.Na segunda parte, a Académica surgiu mais organizada e construiu as melhores oportunidades de golo, a primeira logo aos 59 minutos, num contra-ataque conduzido por Balogun, que endossou a bola para Guima, que, à saída do guarda-redes Framelin, atirou a rasar o poste.No minuto seguinte, Nélson Pedroso foi à linha cruzar atrasado para o rematar de Chiquinho, no coração da área, mas a bola foi defendida pelo guarda-redes do Nacional.A Académica chegou ao golo aos 62 minutos, numa jogada de insistência, com vários remates intercetados dentro de área, em que Marinho aproveita um ressalto para cabecear certeiro e marcar o único tento da partida.Aos 71 minutos, a briosa ficou reduzida a 10 jogadores por expulsão de Nélson Pedroso, que viu o segundo amarelo.Até ao final do jogo, a melhor oportunidade pertenceu ao Nacional, aos 88 minutos, quando Witi rematou de cabeça de cima para baixo para uma grande intervenção de Ricardo Ribeiro a evitar a igualdade.Académica - Nacional, 1-0.Ao intervalo: 0-0.Marcador:1-0, Marinho, 62 minutos.Ricardo Ribeiro, Mike, João Real, Zé Castro, Nélson Pedroso, Ricardo Dias, Chiquinho, Guima, Balogun (Yuri, 90'+3), Marinho (Luisinho, 90'+5) e Djoussé (Harramiz, 8'2).(Suplentes: Guilherme, Ki, Zé Tiago, Harramiz, Yuri, Diogo Ribeiro e Luisinho).Treinador: Ricardo Soares.Framelin, Nuno Campos, Diogo, Felipe, Elízio, Geraldo, Jota, Kaká (Vanilson, 80'), Camacho (Vítor Gonçalves, 88), Ricardo Gomes e Murilo (Witi, 66').(Suplentes: Gauther, Witi, Diego Barcelos, Vanilson, Júlio César, Edgar Abreu e Vítor Gonçalves).Treinador: Costinha.Luís Godinho (AF Évora).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Balogun (39'), Geraldo (41'), Ricardo Dias (43'), Nélson Pedroso (58' e 71'), Guima (68), Diogo (76'), Felipe Lopes (84') e Jota (90'+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Nélson Pedroso (71).1.884 espectadores.