O Olhanense, lanterna-vermelha do campeonato, não se impressionou e, cinco minutos depois, Redolfi podia ter aberto o ativo, mas o cabeceamento saiu ligeiramente ao lado, na sequência de um pontapé de canto.Depois de vários lances de perigo para cada lado, Ernest acabou por marcar para a Académica, aos 27 minutos, num grande golo de fora de área através de um remate em arco.Na segunda parte, a partida continuou viva, com as duas equipas à procura do golo. Aos 50 minutos, a Briosa podia ter dilatado a vantagem, mas o remate de Traquina saiu por cima, depois do cruzamento de Nuno Santos, que Tozé Marreco amorteceu de cabeça.Os algarvios dispuseram de uma grande ocasião, aos 66 minutos, mas Salim Cissé, que já vestiu as cores da Académica, atirou às malhas laterais, depois de um cabeceamento de Doudou, que Ricardo Ribeiro defendeu para o lado, proporcionando o remate do atacante contrário.O segundo golo dos 'estudantes' ocorreu aos 89 minutos, num grande trabalho de Nii Plange, que, junto à linha da grande área, recebeu a bola com o peito de costas para a baliza e faz um remate em rotação, que levou a bola a passar por cima do guarda-redes Léo.1-0, Ernest, 27 minutos.2-0, Nii Plange, 89.Ricardo Ribeiro, Nii Plange, João Real, Diogo Coelho, Nuno Santos, Kaká, Jimmy (Nuno Piloto, 90+1), Traquina, Marinho (Tom Tavares, 73), Ernest (Leandro, 82) e Tozé Marreco.(Suplentes: José Costa, Tom Tavares, Leandro, Alfaiate, Dany, Ki e Nuno Piloto).Treinador: Costinha.Léo, Carlos Freitas (Fabrício Ramos, 83), Pedro Eira, Redolfi, Kiki, Sori Mané (Gonzalez, 68), Galassi, Edgar Abreu, Doudou, Jorman e Salim Cissé.(Suplentes: Nini, Gonzalez, Pedro Albino, Tiago Duque, Gerevini e Fabrício Ramos).Treinador: Bruno Baltazar.Bruno Esteves (Setúbal).Cartão amarelo para Kaká (47).cerca de 2.500 espetadores.