O Académica-P. Ferreira, da Taça de Portugal, tem sido interrompido por constantes cortes na energia elétrica que prolongaram a 2ª parte do tempo regulamentar em mais de 10 minutos., fonte oficial assume que tais quebras são justificáveis com os incêndios que afetaram a região Centro de Portugal neste domingo: "Devido aos incêndios, existem diversos picos diferenciados de energia no abastecimento da cidade, inclusivé do estádio. Tal fenómeno faz com que aconteça esta intermitência na corrente, que por vezes leva a que partes dos focos se apaguem, sendo os mesmos repostos manualmente".