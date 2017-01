Continuar a ler

O jogo em Coimbra começou com alguma iniciativa por parte da Académica, mas, aos 11 minutos, o Penafiel inaugurou o marcador, numa jogada em que a Académica perdeu a bola no seu meio campo e Wellington, após livrar-se de um dos defesas, marcou o primeiro golo da partida, com um remate já dentro da grande área.A segunda parte começou com uma Académica decidida em anular a desvantagem, com Costinha a tirar o médio Makonda e a substitui-lo pelo avançado Rui Miguel.Aos 49 minutos, surgiu o golo do empate, por intermédio de Kaká, que ganhou balanço e rematou forte à entrada da área, sem hipótese de defesa para Coelho.A Académica estava motivada e continuou a atacar, sendo que, aos 60 minutos, Marinho, num dos seus arranques rápidos, surgiu na grande área, acabando por ser derrubado com falta por Kalindi, quando já só tinha o guarda-redes do Penafiel à sua frente.Na conversão da grande penalidade, Rui Miguel colocou a Académica na frente do marcador.Três minutos depois, a velocidade de Marinho voltou a comprometer a defesa do Penafiel, com o capitão da Académica a surgir novamente sozinho na grande área, marcando o terceiro para a equipa dos 'estudantes'.O Penafiel não se deu por vencido e, aos 65 minutos, Fidelis só teve de encostar na pequena área, após passe de Fábio Fortes.A equipa visitante continuou a acreditar e esteve perto, por duas ocasiões, de empatar, não conseguindo anular a vantagem da Académica, que acabou o jogo com nove jogadores em campo, após expulsão de Nuno Santos, aos 84 minutos, e de Diogo Coelho, aos 90+4 minutos. Desacatos já depois de o jogo terminar levaram o árbitro a dar ordem de expulsão aos jogadores do Penafiel João Paulo e Rafa Sousa, ao capitão da equipa de Coimbra, Marinho, e ao enfermeiro da Académica Nuno Martins.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Wellington, 11 minutos.1-1, Kaká, 49.2-1, Rui Miguel, 60 (grande penalidade).3-1, Marinho, 63.3-2, Fidelis, 65.Ricardo Ribeiro, Diogo Coelho, Nuno Santos, João Real, Makonda (Rui Miguel, 45), Marinho, Leandro Silva (Nuno Piloto, 69), Ernest, Kaká, Maxwell, Tozé Marreco (Jimmy, 80).(Suplentes: José Costa, Tom Tavares, Leandro, Rui Miguel, Jimmy, Yuri Matias e Nuno Piloto).Treinador: Costinha.Coelho, Luís Dias (Kalindi, 27), Fernando Andrade (Fidelis, 63), Daniel Martins, Wellington, Diouf, André Fontes, Rafa Sousa (Hélio Cruz, 82), Romeu Ribeiro, João Paulo, Fábio Fortes(Suplentes: Ivo, Paulo Bessa, Zid, Hélio Cruz, Fidelis, Kalindi, Danilo).Treinador: Ricardo Vaz (em substituição de Paulo Alves, expulso no último jogo)Manuel Mota (Braga).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Makonda (42), Daniel Martins (45), Rafa Sousa (45+1), Ricardo Ribeiro (45+1), Kalindi (58), Leandro Silva (69), Nuno Santos (70), Fidelis (81), João Paulo (90), Rui Miguel (90+2). Cartão vermelho direto para Nuno Santos (84), Diogo Coelho (90+4). Após o jogo terminar, foram ainda expulsos João Paulo, Rafa Sousa e Marinho.2.512 espectadores.