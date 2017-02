Continuar a ler

O golo surgiu aos 30 minutos, na sequência de um livre estudado, com Kaká, à segunda tentativa, a cruzar para a área, onde estava Rui Miguel a rematar para a baliza, com a bola ainda a tabelar no poste.O Sp. Covilhã respondeu aos 35 minutos, num remate rasteiro bastante perigoso de Mediarous, que Ricardo Ribeiro defendeu com dificuldade para canto.Os visitantes ainda dispuseram de outra oportunidade para empatar, aos 40 minutos, mas o remate em desequilíbrio de Erivelto, dentro da área, saiu ao lado, já com o guarda-redes da Académica sem hipótese de chegar à bola.Aos 41 minutos, os leões da serra ficaram reduzidos a 10 jogadores por expulsão de Sambinha, devido à acumulação de cartões amarelos.Na segunda parte, e apesar de jogar em inferioridade numérica, o Sporting da Covilhã tentou chegar ao empate, com a equipa bastante estendida no relvado e a obrigar a briosa a jogar em contra-ataque.Mas, apesar do caudal ofensivo, a formação serrana não dispôs de ocasiões flagrantes para chegar à igualdade.A dez minutos do tempo regulamentar, um contra-ataque conduzido por Traquina isolou Tom que, frente ao guarda-redes do Covilhã, fez o segundo golo dos estudantes.Com este resultado, a Académica regressa ao terceiro lugar, com 44 pontos, os mesmos que o Varzim, enquanto o Sp. Covilhã mantém o 11.º posto, com 34 pontos.Jogo no Estádio Cidade de CoimbraAcadémica-Sp. Covilhã, 2-0Ao intervalo: 1-01-0, Rui Miguel, 30'2-0, Tom Tavares, 80'Ricardo Ribeiro, Pedro Correia, João Real, Diogo Coelho, Nuno Santos, Kaká, Leandro Silva (ToM, 78'), Traquina, Marinho, Ki (Nuno Piloto, 60') e Rui Miguel (Diogo Ribeiro, 70')José Costa, Tom Tavares, Leandro, Nuno Piloto, Yuri, Diogo Ribeiro e JimmyCostinhaIgor Rodrigues, Gilberto, Zé Pedro (Ponde, 57'), Sambinha, Mike, Djikiné, Diarra, Pintassilgo (Soares, 76'), Medarious, Erivelto (Zarabi, 46') e Filipe ChabyHugo Marques, Ponde, Prince, Zarabi e SoaresFilipe GouveiaMiguel Libório (AF Lisboa)Cartão amarelo para Zé Pedro (4'), Sambinha (28' e 41'), Medarious (40'), Pintassilgo (60'), Nuno Piloto (80') e Kaká (88'). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Sambinha (41')cerca de 1.500 espetadores