Com o apito final do jogo entre a Académica e o FC Porto B – vitória dos estudantes por 2-1 -, terminou também a ligação de Costinha aos capas negras, algo que, diga-se, já era esperado. "A Direção entendeu que não devia continuar com a prestação desta equipa técnica e, por isso, este foi o meu último jogo pela Académica, que é uma grande instituição", começou por dizer Costinha, antes de uma pequena análise ao trabalho feito nos últimos meses. "A primeira palavra vai para os meus jogadores, que foram absolutamente fantásticos… todos eles. Emocionalmente, acho que foi o trabalho mais importante da minha curta carreira de treinador. Quero agradecer também a todo o staff que sempre me apoiou. Gostei muito de trabalhar com todos. Fiquei muito satisfeito com a minha passagem por Coimbra. Será um até breve ou até já. Acho que, com as dificuldades que aconteceram, a equipa técnica fez um belíssimo trabalho. Se me sinto injustiçado? Guardo para mim a resposta…", atirou o técnico.

Também presente na conferência de imprensa esteve Pedro Roxo, presidente da Académica. "A primeira palavra vai para os nossos sócios e simpatizantes. Quero agradecer o apoio incondicional. Num ano difícil, nunca abandonaram a equipa. Depois, um agradecimento especial ao Costinha, que conseguiu manter a competitividade da equipa e fazer-nos acreditar numa subida de divisão e nas meias-finais da Taça de Portugal. Mostrou grande profissionalismo do primeiro ao último minuto e sempre com grande caráter", defendeu, numa curta declaração.

Autor: Ricardo Chambel