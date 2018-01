Continuar a ler

"Estou bastante feliz e motivado para encarar este novo desafio. Espero corresponder às expetativas. Venho para somar e ser mais um, ajudando a alcançar o objetivo que é bem claro. Vou tentar dar sempre o meu melhor. As minhas principais caraterísticas são a garra, o empenho, a humildade e a dedicação", referiu, ao canal do clube, olhando depois para o passado da instituição."É um prazer e uma honra muito grande vestir esta camisola, que tem muita história e tradição no futebol português. Espero contribuir para que todos juntos possamos colocar a Académica no seu devido lugar, que é a 1.ª Liga", defendeu.