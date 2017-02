O Benfica foi este sábado derrotado por 1-0 na visita ao reduto da Académica, em partida da 2.ª jornada da fase de apuramento do campeão do campeonato nacional de juniores.André Vidigal, aos 30', fez o único tento da partida, que permite à formação de Coimbra passar a somar 4 pontos na tabela classificativa, no segundo posto, apenas atrás do líder Sporting, que totaliza 6. De referir que o Benfica acabou a partida com menos um elemento, em face da expulsão de Diogo Mendes, por acumulação de cartões amarelos, aos 83'.Consulte os resultados e classificação da prova

Autor: Fábio Lima