Os efeitos negativos da derrota com o V. Guimarães B (1-2), prolongam-se além dos pontos que a equipa academista não logrou conquistar. De facto, o duelo com os vimaranenses deixou marcas na equipa de Ricardo Soares, entre as quais o facto de o treinador ter perdido João Real, por lesão, central, até então, totalista no campeonato.

A ausência do capitão da Briosa ganha maior relevo, uma vez que Zé Castro também está entregue ao departamento médico do clube. Assim, Soares não tem muito por onde escolher para compor a defensiva no jogo com o Sporting B, agendado para domingo, já que sobram apenas Yuri e Brendon como opções para os dois lugares de centrais.

Continuar a ler

A confirmar-se, esta será a primeira vez que os dois defesas brasileiros surgem, lado a lado, na equipa titular da Briosa. Recorde-se que o único momento em que coabitaram na defensiva academista aconteceu nos últimos 22 minutos do último jogo, após a lesão de João Real. Outra possibilidade era a eventual adaptação de Fernando Alexandre ao lugar de central, mas também ele está entregue ao departamento médico do clube, tal como acontece com Pedro Coronas, Marinho, David Teles e João Gomes. Muitas são as baixas para a visita a Alcochete.

Autor: Ricardo Chambel