O líder máximo dos estudantes indicou dois indícios de que nem tudo está a ser feito para evitar a corrupção. "No início deste mês, a Académica propôs a perda de mandato dos órgãos sociais da Liga por xenofobia ou corrupção, mas a proposta foi rejeitada. Outro indício, mais grave: a FPF e a Liga mantêm no seu seio uma pessoa condenada por corrupção. É absolutamente incompreensível que o façam e ao mesmo tempo digam que querem combater a corrupção", atirou.Outra das alterações pedidas por Paulo Almeida tem a ver com a "criminalização" de agentes que se aproveitem de um jogo para "falsear a verdade desportiva", garantindo que "o risco é cada vez maior".Em gesto de conclusão, Paulo Almeida garantiu que "a Académica saúda efusivamente as propostas em discussão, fazendo votos de que o seu contributo tenha sido positivo".No final, e juntamente com Alexandre Amado, presidente da Direção Geral da AAC, a Académica promoveu um almoço com os deputados de todos os partidos eleitos pelo círculo de Coimbra à Assembleia da República, bem como com outros deputados com ligações à Académica e com assessores parlamentares sócios e simpatizantes da Académica.