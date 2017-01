A Académica está a organizar um jantar de apoio no Zeno Lounge, no Casino do Estoril, a 16 de janeiro, com o objetivo de reunir os sócios e adeptos dos estudantes que se encontram em Lisboa e arredores. O principal objetivo desta iniciativa é criar uma onda de apoio que será crucial na caminhada do clube até ao Jamor.A entrada no jantar terá um preço de 40 euros e inclui um bilhete válido para o jogo do dia seguinte, frente ao Estoril, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de Portugal, marcado para as 18H15, no Estádio António Coimbra da Mota.

