Poucas horas depois da vitória sobre o U. Madeira, por 4-2, Ricardo Soares voltou a ver os seus jogadores em ação, desta feita num jogo treino realizado diante da equipa de juniores, que terminou com a vitória dos mais velhos, por 5-0. Zé Tiago (2), Tozé Marreco (2) e Alan Júnior foram os marcadores dos golos.A sessão, realizada na manhã desta terça-feira na academia do clube, ficou ainda marcada pela presença no relvado de Pedro Coronas que, tal como Record avançou, será jogador da Académica até final da temporada, por empréstimo do Marítimo. O lateral direito não participou no jogo treino, realizando apenas corrida à volta do terreno de jogo.

Autor: Ricardo Chambel