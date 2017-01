A Académica venceu o Penafiel, por 3-2, numa partida que acabou com uma verdadeira "batalha campal". Foram os penafidelenses os primeiros a marcar, por Wellington, aos 11 minutos, a aproveitar um erro de Marinho.Os estudantes cresceram, mas só após o intervalo materializaram a superioridade, marcando três golos de rompante, por Kaká (49’), Rui Miguel (60’), de penálti, e Marinho (62’). O Penafiel, no entanto, reduziu aos 65, através de Fidelis, que tinha entrado no minuto anterior, e manteve a incerteza no resultado até final.Ainda antes do intervalo, já os ânimos se tinham exaltado dentro de campo e reacenderam-se nos últimos minutos. A Académica acabou reduzida a nove elementos, por expulsão de Nuno Santos e Diogo Coelho.Já após o apito final, entrou toda a gente em campo e sucederam-se escaramuças, que valeram duas expulsões para cada lado. Viram vermelho os dois "capitães", Marinho e João Paulo, o médio Rafa Sousa, já à saída para os balneários e ainda o enfermeiro da Académica, Nuno Martins.

Autor: Bruno Gonçalves