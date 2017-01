Jantar no Casino

Será, por certo, uma enorme mancha negra, aquela que representará os adeptos da Académica no jogo desta terça-feira, no terreno do Estoril. Em causa está a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, prova que os estudantes venceram em 1939 e em 2012, facto que levou a direção da Académica, com conjunto com a claque Mancha Negra, a lançar um apelo aos sócios e adeptos do clube: todos à Amoreira por apenas um euro.A iniciativa, que prevê a viagem e também o bilhete do jogo, já levou a que mais de 350 adeptos garantissem o seu lugar na excursão, tal como refere Gustavo Mota, vice-presidente do clube."É um jogo importante, numa competição onde temos legítimas aspirações em seguir para a próxima fase e que sempre entusiasmou muito os adeptos do clube. Por tudo isto, entendemos que seria uma boa oportunidade para esta iniciativa", frisou o dirigente, que não tem dúvidas sobre o sucesso da operação. "Já temos sete camionetas preenchidas, para além das pessoas que vão nos carros particulares e daquelas que vivem na zona de Lisboa", sublinhou.Outra das iniciativas relativas ao jogo na Amoreira acontece na noite desta segunda-feira. Aproveitando os muitos adeptos que a Académica tem em Lisboa, a Direção organizou um jantar no Casino Estoril, ajudando a que se crie, segundo os responsáveis da Briosa, "uma onda de apoio que será crucial para que a Briosa continue a caminhada até ao Jamor".

Autor: Ricardo Chambel