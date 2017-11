Com o campo principal da Academia em manutenção, a Académica tem por estes dias de andar com a ‘casa às costas’. Ontem, a sessão de treino decorreu em Cantanhede, a cerca de 30 quilómetros de Coimbra, onde o técnico Ivo Vieira deu mais um passo na preparação do jogo de dia 19, referente à Taça de Portugal, frente ao Nacional. Já hoje a viagem é mais curta. Com dois treinos agendados, de manhã o plantel desloca-se a Taveiro, para trabalhar no Estádio Sérgio Conceição, enquanto a sessão vespertina está marcada para o Estádio Cidade de Coimbra, palco do embate diante da formação insular.

Sublinhe-se, a propósito, que amanhã voltam as viagens, com a Briosa a deslocar-se a Tondela, onde há jogo de preparação, aproveitando a pausa no campeonato motivada pelos compromissos da seleções nacionais. O encontro particular diante da formação tondelense tem início às 10.30 horas e realiza-se à porta fechada.

Autor: Ricardo Chambel