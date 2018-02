Trabalho, humildade e vontade de vencer. Esta é a receita de Luisinho para o ataque da Académica à subida de divisão. O extremo mostra-se confiante, mas lembra que há outros emblemas capazes na corrida pelo mesmo objetivo.

"Sabíamos que a 2ª Liga teria várias equipas a tentar subir de divisão e nós estamos inseridos nesse lote. Temos de pensar jogo a jogo e continuar a ser humildes. Não somos só nós a querer, os outros também querem", sublinhou, lembrando que "só com a união que se tem visto pode alcançar-se o objetivo".

Depois da derrota com o V. Guimarães B (1-2), jogo que, segundo Luisinho, "serviu de aprendizagem", o foco vira-se agora para a visita de amanhã a Alcochete, onde os estudantes defrontam o Sporting B. "Será um jogo complicado, tal como todos os da 2ª Liga. Sabemos que as equipas B, por jogarem sem responsabilidades e com boas individualidades, são difíceis, mas nós estamos preparados e vamos lá para trazer os três pontos", referiu o extremo, de 27 anos, deixando depois uma palavra aos adeptos.

"Eles são parte importante da Académica. Querem ganhar, mas nós queremos ainda mais. Entendo o descontentamento, mas só todos juntos podemos alcançar os objetivos", atirou.



Guima e Empis saem da equipa



O técnico Ricardo Soares terá de proceder a várias alterações no onze da Académica. Se, por um lado, João Real falha o duelo com a equipa B dos leões, por estar lesionado, Guima e Pedro Empis também não poderão defrontar o Sporting B, mas por motivos bem diferentes. A dupla está em Coimbra por empréstimo da formação verde e branca, o que os impede de jogar amanhã. Desta forma, é muito provável que a escolha do treinador recaia em Zé Tiago e Nélson Pedroso, jogadores preteridos das escolhas iniciais no último jogo, que terminou com uma derrota, frente ao V. Guimarães B.





golos marcou Luisinho nos últimos cinco jogos. As vítimas foram Sp. Braga B, Gil Vicente e V. Guimarães BJogos disputados pelo extremo, esta temporada em todas as competições: 16 foram na 2.ª Liga, enquanto dois aconteceram na Taça de Portugal e o outro na Taça CTT