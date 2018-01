Continuar a ler

Agora, em Coimbra, terá a concorrência de Mike (habitual titular e que tem sido seguido pelos italianos do Novara) e João Simões (alvo de um processo disciplinar, mas que a qualquer altura pode voltar a integrar o plantel).



Estão encontrados os dois primeiros reforços da Académica neste mercado de inverno. Os estudantes garantiram a contratação de Pedro Coronas e Piqueti, dois jogadores que chegam a Coimbra por empréstimo do Marítimo. Ricardo Soares, treinador da Briosa, já tinha admitido que era necessário dotar a equipa de mais soluções para atacar o grande objetivo da temporada, a subida à Liga NOS, recebendo agora duas ‘prendas’ para posições que há muito se sabia estarem carenciadas. Ao queapurou, o negócio está preso apenas por detalhes, devendo confirmar-se nos próximos dias.Pedro Coronas chega para o lado direito da defesa, embora também possa ser opção nas alas. Formado no Penafiel, o jogador, de 27 anos, defendeu o V. Setúbal em 2013/14, destacando-se, depois, ao serviço do Moreirense, de onde partiu para o Marítimo. Na época passada disputou 10 jogos ao serviço dos insulares, mas as lesões impediram-no de jogar esta temporada, tendo sido autorizado pelo clube a mudar de emblema no início deste mês.

Autor: Ricardo Chambel