Os 15 pontos que separam a Académica dos lugares de subida fazem com que todos em Coimbra tenham noção da dificuldade que espera a equipa na 2.ª volta do campeonato, mas não impede os capas negras de continuarem a sonhar. "Desistir não faz parte do nosso vocabulário. Queremos ganhar o próximo jogo e somar, assim, três pontos. Mas não chega dizer. Temos de o demonstrar em campo", frisou Costinha, antes de pedir o apoio dos adeptos.



"Com esta mentalidade, o futuro vai dar frutos. A Académica não é clube para estar muito tempo na 2.ª Liga. Com o apoio dos adeptos e da cidade, será certamente mais fácil", sublinhou.



Segundo Costinha, técnico academista, não há maneira melhor de curar as feridas causadas pela derrota diante do FC Porto B, por 2-1, do que festejar já a conquista dos três pontos, no jogo contra o Olhanense."Queremos reagir à derrota e quanto mais curta for a semana de trabalho melhor", frisou o técnico, antes do duelo desta quinta-feira, às 20h30. Apesar do otimismo, Costinha sabe que não será fácil vencer os algarvios. "Será um jogo de grau de dificuldade elevada. Com a troca de treinador, o Olhanense mudou a sua forma de jogar. Jogamos em casa e temos de ser agressivos para conseguirmos os três pontos", defendeu.

Autor: Ricardo Chambel