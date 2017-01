Continuar a ler

"Jogamos diante de uma excelente equipa, com excelentes jogadores. Tem um novo treinador que sente muito aquela camisola e aquele clube, e que já disse que quer que os jogadores sintam o que é um jogador à FC Porto. Por isso, aguarda-nos uma tarefa complicada, mas nós estamos preparados", vincou.



Elogios aos árbitros



Para além de analisar o adversário, Costinha comentou ainda a troca de nomes relativos à equipa de arbitragem designada para o jogo. Recorde-se que inicialmente estava nomeado para quarto árbitro Pedro Vilaça, algo que causou indignação, após a atuação do mesmo árbitro ter sido muito criticada pelos estudantes no jogo com o V. Guimarães B, mas a FPF anunciou que, devido a doença de Hélder Malheiro, este foi substituído por Luís Ferreira, o que levou também à troca do 4.º árbitro. Costinha preferiu manter o foco na sua equipa.



Costinha não esconde os bons momentos que passou com a camisola do FC Porto, mas nem pestaneja quando questionado sobre o que sente antes do duelo entre a Académica e a equipa B dos dragões, marcado para este domingo, às 15 horas."É um clube que sempre me tratou bem, uma casa que jamais irei esquecer, mas vou lá como adversário e quero muito vencer", garantiu o técnico dos capas negras, certo de que os adeptos dos portistas entenderão, claro, esta postura do ex-jogador dos azuis-e-brancos. "Eles sabem que acima de tudo está o meu profissionalismo e a Académica merece-o por inteiro. O que mais quero é vencer", rematou, antes de sublinhar as dificuldades que os academistas vão encontrar.

