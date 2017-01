Continuar a ler

"Começamos a segunda volta e falta muito campeonato. Os dois da frente podem perder pontos e a Académica não pode falhar. Quem quer andar ao mais alto nível tem de saber conviver com a pressão, agora não podemos falhar. A Académica vai reerguer-se; perdemos este jogo, mas no domingo temos um jogo muito importante com o Santa Clara. Há que reagir e no domingo procurar fazer um bom jogo", avançou o antigo médio da Seleção Nacional, não esquendo os mais de 1.000 adeptos da Briosa, que apoiaram a equipa na Amoreira.



"Já começam a faltar palavras para descrever. A grandeza da Académica vê-se nestes momentos. Tem sido um apoio incansável. Sabíamos que íamos ter muita gente e queríamos dedicar a vitória a eles. Deixa-me orgulhoso. É sinal que a Académica é um grande do futebol português. Os jogadores têm de se sentir orgulhosos. Acabámos de perder um jogo apenas. A Académica tem de voltar aos grandes palcos. Este é um desgaste bom e é sinal que estamos nas competições. Não queremos estar a ver pela televisão e para isso temos de saber sofrer", alertou Costinha, regrassando ainda uma vez mais à questão da subida à Liga NOS.



"Acredito, com todas as letras da palavra, mas não dependemos de nós e a vantagem que essas equipas têm é larga. A questão é se a Académica consegue manter o ritmo quando o Aves falhar. Nada está perdido e ainda falta muito campeonato. Se conseguir viver com essas situações e incomodar as equipas da frente já é um sinal de crescimento da equipa", concluiu Costinha.

"A justiça, por vezes, não existe. Aconteceu um jogo de futebol, mas acima de tudo viu-se uma equipa que procurou ser feliz. Na primeira parte, tivemos respeito a mais pelo Estoril e do outro lado estava uma equipa que não estava numa boa situação, vinha de derrotas e queria inverter a situação. Não conta a justiça, conta a eficácia e o resultado", assumiu Costinha, reconhecendo que "este era um jogo importante", no que diz respeito à segunda volta do campeonato.