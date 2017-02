Depois de ter conseguido diminuir a diferença para os lugares de subida, fixando-a, neste momento, em nove pontos – já foi de 15 -, Costinha diz mesmo, antes do jogo com o Famalicão, que os estudantes não podem desperdiçar a oportunidade de serem felizes."Este será um jogo difícil, diante de uma boa equipa, mas nós queremos ganhar. É como a história do cão… não queremos largar o osso. Este é um momento chave, um momento muito importante", sublinhou o técnico ciente de que é necessário conquistar os três pontos para continuar a acreditar na subida à 1.ª Liga.

Para o encontro em Famalicão, marcado para domingo, às 15 horas, Costinha não poderá contar com Kaká, por castigo, enquanto Hugo Ribeiro e Ernest continuam lesionados.

Autor: Ricardo Chambel