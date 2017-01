Continuar a ler

Mercado



Aproveitando a reabertura do mercado de transferências, a Académica reforçou-se recentemente com o médio Leandro Silva, mas viu partir Pedro Nuno – ainda antes de janeiro -, Fernando Alexandre, Dani Marques, Gustavo, João Gomes e, mais recentemente, Li Rui, que esta semana foi dispensado pela Direção academista. Uma estratégia de "emagrecimento" do plantel, que agrada Costinha.



"Sempre disse que queria ter um plantel curto, que permitisse que todos jogassem mais tempo", lembrou o treinador, defendendo que desta forma "os juniores podem ter o seu espaço". E a poucos dias do final do mês, Costinha não espera mais nenhuma mudança em Coimbra. "Não estou a contar que chegue ninguém, nem que alguém saia. Tenho um plantel com muita qualidade e estou muito satisfeito com o rendimento dos meus jogadores", frisou.

Os 15 pontos que separam a Académica das posições de subida não retiram confiança a Costinha. Antes do duelo deste sábado, com o Penafiel – marcado para as 15 horas -, o técnico da Briosa voltou a mostrar-se otimista, apontando a um triunfo contra os durienses."Queremos os três pontos. Vimos de uma derrota, para a Taça de Portugal, e um empate, nos Açores, e neste momento o nosso objetivo é voltarmos às vitórias", frisou o técnico, lembrando, porém, que não vai ser um jogo fácil para os estudantes. "Trata-se de uma equipa que nos conhece bem, com bons jogadores e bem orientada. Apesar disso, jogamos em casa e queremos ganhar para colocar pressão às equipas que estão à nossa frente. Mesmo que estejamos longe delas, elas têm de saber que não vamos abrandar o passo", garantiu.

Autor: Ricardo Chambel